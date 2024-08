Terminator Zero | l' attesa è quasi finita ecco il nuovo poster della serie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) L'attesissimaanime promette un ritorno alle origini per il franchise tornando alle stesse atmosfere del primo film di James Cameron Manca ormai pochissimo al grande debutto di. Il 29 agosto,e Skydance Television lanceranno questa nuovissima versione anime del franchise creato da James Cameron. Ambientato in Giappone, lapromette di introdurre nuovi eroi nel franchise con l'aiuto del team di Production I.G. E oggi,ha regalato a tutti i fansaga unspeciale. Come potete vedere, la locandina diè un perfetto omaggio a successi cyberpunk come Ghost in the Shell e Akira. La grafica in bianco e nero mette in primo piano un, una sagoma che abbiamo