Spari al bar i fratelli restano in carcere Consiglio straordinario

Cristian e Tommaso Pimpinella, accusati di tentato omicidio, rimarranno in custodia cautelare: dopo l'udienza di convalida, è stata confermata la detenzione in carcere per entrambi i giovani, che avevano offerto la loro versione dei fatti. Difesi dall'avvocato Giovanni Adamo, i fratelli hanno dichiarato di non essere in fuga, ma di aver programmato un viaggio da tempo. Tuttavia, il giudice ha respinto la loro ricostruzione, ritenendola non convincente. L'avvocato Adamo ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso al tribunale del Riesame, nel tentativo di ottenere la revoca o una riduzione della misura cautelare.