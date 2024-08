Sonego-Goffin in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Winston-Salem 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lorenzosfiderà Davidnel match valido per la semifinale dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. Prima semifinale dell’anno per il tennista piemontese, che in questi ultimi mesi di stagione proverà a togliersi qualche soddisfazione dopo 8 mesi di certo non tra i migliori della carriera. La vittoria ottenuta nei quarti su Kotov è di buona fattura e ora anche la semifinale è assolutamente alla portata.è un ex top-10, ma certamente negli ultimi anni è stato protagonista di un calo drastico a livello di prestazioni e ora fa la spola tra gli ATP e i Challenger attorno alla novantesima posizione del ranking. Due i precedenti, con una vittoria per parte: il belga vinse sul cemento indoor di Montpellier nel 2021, mentre quest’anno l’azzurro ha avuto la meglio sul rosso di Monte-Carlo.