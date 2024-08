Robert F Kennedy Jr potrebbe ritirarsi presto dalla campagna elettorale e sostenere Trump

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 22 agosto 2024)F.Jr., candidato indipendente alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti,sospendere la sua, secondo quanto fatto filtrare da fonti vicine al suo entourage. L’annuncio ufficiale è previsto per venerdì durante un evento a Phoenix, in Arizona, dovesi rivolgerà con un discorso pubblico alla nazione. Il ritiro sarebbe causatomancanza di fondi elettorali: ladiha speso molto di più di quanto abbia raccolto, portando a un drastico calo delle risorse disponibili e all’accumulo di debiti, inclusi pagamenti per garantire l’accesso alle schede elettorali in vari Stati. Finora può solo partecipare in ventuno stati e ottenere al massimo duecentocinquantasette voti elettorali. Per vincere ne servono almeno duecentosettanta.