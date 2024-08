Ripulito e tinteggiato il sottopasso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) MORTARA (Pavia) Saranno ultimati entro pochi giorni gli interventi di ristrutturazione delche collega viale Mangiagalli e viale Mazzini a corso Torino e via De Cantiano, in pieno centro cittadino. Si tratta dell’unicocittadino riservato anche ai veicoli e che necessitava di improcrastinabili interventi. Per questo l’amministrazione comunale, il particolare l’assessore ai Lavori pubblici Laura Gardella, ha pianificato l’intervento nel periodo delle ferie per creare i minori disagi possibili alla cittadinanza in considerazione del fatto che, almeno per la prima parte dei lavori, è stato necessario chiudere totalmente ilal transito. Il tunnel è stato completamente ridipinto e si è provveduto alla completa pulizia oltre alla ritinteggiatura della ringhiera che separa il percorso pedonale da quello veicolare.