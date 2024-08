Quali sono i giornali che sono già entrati in simbiosi con OpenAI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’ultimo, solo in ordine temporale, è stato il grande gruppo editoriale Condé Nast. In futuro, anche nel più imminente, potrebbero essere molti altri. Nonostante le perplessità attorno allo sviluppo di sistemi, strumenti e modelli di linguaggio basati sull’intelligenza artificiale, il mondo dell’informazione si sta lentamente – ma neanche troppo – piegando alle dinamiche commerciali che vedono nell’AI un passaggio necessario per la sopravvivenza del settore. Non è un caso, infatti, che moltiabbiano chiuso accordi connel corso delle ultime settimane. LEGGI ANCHE >continua a stringere accordi con i grandi editori, l’ultimo è Condé Nast Alcune intesestate siglate da tempo e la “collaborazione/partnership” tra molte delle testate (anche molto famose e diffuse) e le aziende che sviluppano sistemi AI.