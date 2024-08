Palacios l’Inter tratta ancora e affretta i tempi | una volontà chiara – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo aver messo nel mirino Tomasprocede dritta per ottenere il suo obiettivo. Di seguito le prossime mosse della dirigenza nerazzurra e i dettagli che mancano alla chiusura. VERTICE – Mai come in queste ultime ore è stato così concreto il nuovo colpo in difesa del. Dopo tante voci di mercato succedutesi in questi mesi, con diversi nomi accostati al club nerazzurro, finalmente è in corso unativa per ottenere il trasferimento di Tomas. È lui il difensore individuato dalper rinforzare il reparto, come richiesto da mister Simone Inzaghi. Proprio nel tardo pomeriggio di oggi è andato in scena in Viale della Liberazione un incontro interessante fra la dirigenza nerazzurra e quella dell’Independiente Rivadavia, alla presenza delmediario Marcelo Simonian e l’avvocato Peluso.