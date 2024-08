Omaggio a Sant’Alessandro fra musiche e l’Apologeticum di Tertulliano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bergamo. Nell’ambito di “Estate ad Astino”, Ab Harmoniae Onlus e Denia Mazzola, in collaborazione con Congregazione di Misericordia Maggiore, dedicano uno speciale concerto in onore del Santo Alessandro – Protettore di Bergamo – e che si svolgerà il 24 agosto alle 18.30 presso la Chiesa di San Sepolcro in Astino Complesso Monumentale. Il programma, a carattere spirituale, alternerà ai brani musicali, alcuni salienti passaggi tratti dall’”Apologeticum” di(160 d.C-240 d.C) e descriverà la ferocia delle persecuzioni sofferta dai Cristiani, martiri tutti, sotto gli imperatori romani Diocleziano e Massimiano. Alessandro (III sec. d.C. – 26 agosto 303 d.C.) in onore del quale il concerto è dedicato, fu soldato della legione Tebe, e subì il martirio a Bergomum.