Non tutti i figli delle star sognano Hollywood Ci sono anche quelli che alle luci della ribalta hanno preferito lavori normali Ecco chi sono

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si è fatto un gran parlare, in questi ultimi anni, dei nepo baby. Ovvero idei personaggi famosi che ricalcano le orme dei genitori. Soprattutto in ambiti comedel cinema,tv,moda emusica. Ma lenonper. E così, per ogni Kate Hudson, Kaia Gerber, Nicholas Cage o un Patrick Schwarzenegger, ciun Sam Springsteen, Ben Ford, Heather Louise McCartney o una Viola Mikkelsen.dichescelto. Ilontani dagli Oscar di mamma e papà Tra lei, Frances McDormand, e lui, Joel Coen, in casauna collezione di 8 Oscar.