Naufragio Bayesian recuperato il quinto corpo | è il magnate Mike Lynch

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Porticello (Palermo), 22 agosto 2024 – È statoanche ildei dispersi del, lo yacht naufragato a Porticello nel Palermitano. Il, già individuato ieri sera in una delle cabine del relitto, è quello delbritannico. Il cadavere è stato portato in porto da un'imbarcazione dei vigili del fuoco all'interno di una body bag di colore blu. A questo punto all’appello manca solo la figlia diciottenne di, Hannah, dopo che ieri i sommozzatori avevano ritrovato i copri del presidente della Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e della moglie Anne Elizabeth, del legale Chris Morvillo e della moglie Nada.: non solo il portellone aperto, l’ombra dell’errore umano dietro il disastro del veliero.