Melissa Gilbert confessa | Soffro di misofonia

(Di giovedì 22 agosto 2024) È diventata famosa nel 1974, a soli dieci anni, grazie al ruolo della sorridente Laura Ingalls ne La Casa nella Prateria. Nonostante la solarità del suo personaggio, l’attricestava lottando con una malattia neurologica alla quale, in quegli anni, non aveva dato un nome: la. I rumori quotidiani più insignificanti, come quelli della masticazione, del picchiettìo delle unghie sul tavolo o persino il battito delle mani, le provocano rabbia. E, per questo, se la prendeva con gli altri, non lesinando atteggiamenti maleducati che non venivano compresi. Disturbo del quale l’attrice, oggi sessantenne, ha parlato in una recente intervista.e il ricordo (doloroso) del set Se qualcuno dei bambini masticava una gomma o mangiava o batteva le unghie sul tavolo, volevo scappare.