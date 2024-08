LIVE America’s Cup preliminari Barcellona 2024 in DIRETTA | ad Alinghi la prima regata Ora Luna Rossa contro New Zeland

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:38 Prossime imbarcazioni in acqua Team New. Occhi puntati dunque sulladegli italiani. 14:34 22 minuti e 43 secondi impiegati dagli elvetici per assicurarsi ladi quest’oggi. Francesi che tagliano il traguardo con ben 36 secondi di distacco ed escono ridimensionati da questo esordio. VINCE! 14:33 Ben 48 nodi di velocità massima toccati da, che ha sfiorato i 90 km/h. AC75 che sono dei veri e propri bolidi. 14:32 Ultimo lato di bolina che sarà una passerella per. Gli elvetici entrano nell’ultimo cancello con 22 secondi di vantaggio su Orient Express. 14:31 Condizioni didiametralmente opposte rispetto a quelle di Vilanova i La Geltrù, in cui le imbarcazioni finivano spesso in acqua perdendo il volo a causa del vento scarso.