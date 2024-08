L’estate sta finendo resterà l’empatia sanitaria?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sono sulla sdraio di uno stabilimento balneare italiano e leggo. Leggo perché ho iniziato a scrivere il mio nuovo libro che sarà un po’ la prosecuzione de La verità invisibile pubblicato nel 2023. Una partita a scacchi che continua e che si materializza nella realtà di pezzi neri che acquisiscono i nomi di Luca e Diana e che spiegano perché si sono pentiti di aver sottratto la memoria a Domenico e Francesco, le due torri bianche. La memoria che in fondo corrisponde alla memoria che nessuno di noi dovrebbe perdere del periodo buio del Covid. Quella memoria per la quale feci diventare protagonista del libro con me Francesco Zambon che molti hanno dimenticato. A cominciare dai politici che lo hanno solo usato. Purtroppo. Quella memoria che deve essere invece viva per cui ho accettato di diventare consigliere, pochi giorni prima delle vacanze, della associazione sereniesempreuniti.