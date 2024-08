L’addio al comandante Di Tizio | Sei stato un dono molto prezioso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) PORTOMAGGIORE Portomaggiore si è fermata per qualche ora per rendere omaggio a Pierpaolo Didella Stazione dei carabinieri di Portomaggiore, morto per l’improvviso aggravarsi della malattia che l’aveva colpito negli ultimi anni. Aveva 47 anni, marchigiano di Ancona, lascia la moglie Barbara e due figli, il maggiore di 17 e il minore di 14. Prima di assumere il comando a Portomaggiore, aveva guidato con successo la stazione dei carabinieri di Migliarino, dove si era distinto in un’operazione salvando tre persone intrappolate in un’auto, gesto coraggioso che gli era valso il premio "Pavanelli". Alto e prestante, aveva militato nella Cestistica Argenta, la squadra di pallacanestro della cittadina in riva al Primaro.