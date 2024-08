La madre malata era una scusa Anziana raggirata in strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Scusi signora, mi hanno telefonato da casa per dirmi che la mamma ha avuto un infarto. Debbo correre all’ospedale dove è stata ricoverata, ma sono rimasto senza benzina e non ho con me il portafoglio. Mi potrebbe fare un piccolo prestito? Poi le restituirò tutto". La civitanovese, piuttosto, guarda il giovanotto inizialmente con diffidenza, ma poi in lei prevale il buon cuore. Apre la borsetta, estrae 10 euro e li stende al presunto poveretto che aveva la mamma. Quel poveretto, invece, era un mariuolo e senza dire né tanto né quanto, oltre al dono di 10 neuro, si fa consegnare, sfruttando il fattore sorpresa, anche una banconota da 50 euro e se la svigna. Tutto questo è successo in un piccolo parco non lontano dal supermercato Coop, dove l’si porta spesso per fare quattro chiacchiere con le amiche.