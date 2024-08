Keu e abuso d’ufficio | L’inchiesta non rischia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024)e la riforma. Cancellato l’. E’ una delle novità del pacchetto del ministro della giustizia Carlo Nordio e della maggioranza. Un reato, questo, che è contestato anche ad alcuni degli imputati delKeu per il quale si tornerà davanti al gup a settembre in tribunale a Firenze. Cosa accadrà? "Il nucleo centrale dell’indagine per la quale siamo all’udienza preliminare, credo, che non rischi nulla. Il venir meno del reato presupposto dell’ritengo che non potrà influire sull’intera vicenda e sui reati più gravi che vengono contestati", dice l’avvocato Luca Scarselli, che assiste sedici cittadini proprietari di terreni e case sulla strada regionale 429 Empolese-Valdelsa – qui, secondo le indagini, le "terre avvelenate" sarebbero finite a tonnellate nel quinto lotto – che chiedono di costruirsi parte civile.