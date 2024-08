Ius scholae | quasi 4500 i giovani che in Toscana potrebbero beneficiare della prima applicazione della norma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 - Sarebberogli studenti che inrientrare nel primo gruppo di potenziali beneficiari dello Ius. Ecco la stima effettuata da Tuttoscuola, che ha svolto un’analisi alla luce del riaccendersi del dibattito politico sulla cittadinanza agli stranieri. In particolare, a tornare alla ribalta è appunto il progetto del cosiddetto Ius, che prevederebbe il riconoscimentocittadinanza per icon background migratorio nati in Italia o arrivatidel compimento di una certa età, che abbiano frequentato regolarmente la scuola italiana per almeno un ciclo scolastico. Ma quanti sarebbero i potenziali destinatari? E come sarebbero distribuiti sul territorio? Tuttoscuola ha analizzato i dati e ha fatto una proiezione di quantiessere gli alunni coinvolti nell’arco di un quinquennio.