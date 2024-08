Il bacio di Vladimir Putin al Corano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024)è arrivato ieri in Cecenia accolto dal fedele alleato Razman Kadyrov e insieme hanno visitato un deposito di armi e successivamente una moschea. Qui il presidente russo ha preso tra le braccia una copia dele l'ha baciata. Premesso chenon si è certo convertito all'Islam, si tratta comunque di un gesto simbolico. Perché l'ha fatto? Lo chiediamo a Irina Tsukerman avvocato specializzato in diritti umani e sicurezza nazionale e analista presso l'Arabian Peninsula Institute di Washington D.C. «Ci sono diverse osservazioni degne di nota da fare. In primo luogo, fino a poco tempo fa, l'appello diai conservatori politici internazionali era quello di presentarsi come il difensore della cristianità.