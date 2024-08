F1 GP Olanda 2024 Leclerc | Io e Sainz ci siamo odiati ma abbiamo un bel rapporto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “È normale che a volte ci siano degli attriti, non sempre io e Carlosd’accordo su ciò che accade e gestire l’adrenalina non è semplice, ma l’importante è saperne discutere a gara finita. Via radio sembra che ci sia sempre tensione, non è così”. Lo ha detto Charles, pilota della Ferrari, alla tv belga RTBF, nel giorno dedicato ai media prima del weekend del GP didi F1: “Mi mancherà Carlos, la persona. Andiamo molto d’accordo. A volte si eccede ad analizzare, masempre avuto un bel. Condividiamo molti interessi e ci sono ricordi che porterò con me per sempre. Mettendo il casco e scendendo in pista, ci sono stati momenti in cui io l’ho odiato e lui ha odiato me, perché non vedevamo le cose allo stesso modo. Poi si aggiusta tutto parlandoci”. E su Hamilton: “Il suo arrivo avrà un impatto estremamente positivo.