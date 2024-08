F1 Charles Leclerc | Non mi aspetto una Ferrari veloce come a Montecarlo si punta a massimizzare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si ricomincia. Il Circus della F1 riprende la propria attività dopo la pausa estiva. Il Mondiale 2024 riparte dalla tappa di Zandvoort (Paesi Bassi) e laspera di aver trovato la strada per non avere le solite problematiche legate al bouncing e a un’instabilità diffusa sul posteriore della SF-24. Da questo punto di vista, il monegasconon pensa però si possano fare miracoli. “Non miuna prestazioneperchè in quel momento avevamo il passo per fare un certo tipo di cose. Ora non c’è. Dopo la vittoria nel Principato, abbiamo avuto cinque o sei gare in cui abbiamo fatto cose estreme con l’assetto, che non sono state la via giusta per estrarre il meglio dalla vettura. Tuttavia, nelle ultime due gare prima della pausa siamo stati migliori nell’esprimere il meglio dal nostro pacchetto“, le parole di