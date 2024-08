Emissioni CO2 parametri più severi nel 2025 in Europa Costruttori di nuovo a rischio multe

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il problema non è il 2024, che nonostante il calo dei volumi delle elettriche ichiuderanno senza incorrere in sanzioni per l’insufficiente riduzione dellemedie di CO2 della flotta di nuova immatricolazione, ma il. Lo rivela una indagine di Dataforce, una società di analisi e consulenza che opera in 27 paesi a livello globale, che ipotizza sanzioni per “centinaia di milioni di euro” per i grandi gruppi automobilistici che operano del Vecchio Continente, in particolare per quelli europei. A partire dal prossimo anno entrano in vigori i nuoviche impongono un significativo abbassamento della dispersione di anidride carbonica nell’atmosfera: fino al 19% per le auto, da 116 a 93,6 g/km, e fino al 17% per i veicoli commerciali leggeri fino a 3,5 tonnellate (da 185 a 154).