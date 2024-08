Daniele Pacini lo strazio della famiglia Non ha avuto scampo la montagna l’ha tradito Era il nostro ragazzo d’oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Empoli, 22 agosto 2024 – Uno squillo che interrompe il turno di lavoro. La chiamata che ti squarcia la vita. “Mi ha telefonato nel pomeriggio di martedì la fidanzata di, Giusi (la pisana Giusi Lo Surdo, ndr). Non sapeva niente, ancora. Era sotto choc. Dovevano recuperarlo. Probabilmente è morto subito, forse si è rotta una corda. Chissà. Ma capire la dinamica dell’accaduto non ce lo porterà indietro”.appresa così la notizia dell’incidente del figlio, Alessio. Era ancora di turno in ditta a Prato quando ha ricevuto quella maledetta telefonata. Aveva fatto tanti corsi di alpinismo,. Era un espertoe ieri sarebbe stato il suo ultimo giorno di vacanza. “Invece non tornerà più”, dice il babbo. Ripercorre quei tragici momenti mentre accarezza il cane Gino con tenerezza. Lo riempie di coccole, e così fanno i nonni, Vasco e Gigliola.