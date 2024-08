Colline Chianti d’Elsa Il podio è di Parravano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ha vinto il favorito principale, Francescodel team abruzzese Aran Cucine Vejus al quale gli organizzatori di Gambassi Terme gli avevano riservato il numero uno, convinti che lo avrebbe onorato. E’ stata la sesta vittoria stagionale per questo ventitreenne, eccellente finisseur, ottimo scalatore e velocista, che si è dimostrato imbattibile nello sprint in salita davanti a un gruppetto di una dozzina di corridori. C’è da aggiungere che negli ultimi 5 km (da Casenuove all’arrivo) in costante salita,è stato attivissimo nel plotoncino a pochi secondi dalla coppia di testa formata da Regnanti e Crescioli usciti dal gruppo a 12 km dalla conclusione. I due hanno guadagnato terreno, mentre dietro restavano in dieci ad inseguire e si avvicinavano sempre più al tandem fino a raggiungerlo, con lo spunto di forza di