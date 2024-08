Ciclomercato Poels passa all' Astana Qazaqstan Team | Sogno una tappa al Giro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 - Ilprocede di pari passo con il ciclismo 'giocato', che vede in questo momento gran parte dell'attenzione concentrata sulla Vuelta 2024. In Spagna non figura Wout, intanto protagonista di un trasferimento con vista sul 2025 e in particolare suld'Italia 2025. I dettagli L'olandese, oggi alla Bahrain Victorious, nella prossima stagione vestirà la casacca dell'e lo farà con il pensiero di coronare unda tempo nel cassetto: vincere unaalla Corsa Rosa, disputata 3 volte in carriera e con a referto come miglior risultato il 12esimo posto del 2018. In realtà , in un Grandeil classe '87 ha fatto anche meglio a livello di classifica generale: per la precisione due sesti posti alla Vuelta nel 2017 e nel 2020.