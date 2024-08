Capsule del caffè in alluminio cresce il riciclo +10% per un totale di 1 800 tonnellate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel 2023, Nespresso ha raggiunto un nuovo traguardo neldellein. I dati appena pubblicati confermano la costante crescita del progetto di economia circolare “Da Chicco a Chicco”, che ha permesso di recuperare oltre 1.800di(+10 % rispetto al 2022). Questo risultato straordinario si inserisce in un percorso di 12 anni che ha visto la raccolta e ildi quasi 11.000di, trasformando un potenziale rifiuto in una risorsa preziosa. Leusate vengono sottoposte a un processo di lavorazione che separa l’dai fondi di. Oltre 650disono state inviate alle fonderie per essere trasformate in nuovi oggetti, dimostrando come ilsia un ciclo virtuoso che permette di ridurre l’impatto ambientale e di risparmiare energia. Allo stesso tempo, più di 6.