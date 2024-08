Bronson Reed alla prima vera chance nel main roster

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nell’avventura nel, la gestione dida parte della WWE non mi è sembrata mai troppo convinta, almeno finora. In circa un anno e mezzo dal suo debutto a Raw, spesso e volentieri è stato utilizzato facendolo intervenire in match altrui asfaltando a sorpresa i contendenti, ma raramente ha intrapreso faide vere e proprie. È stato così quando è stato assoldato da The Miz nella sua rivalità con Dexter Lumis e anche quando si è inserito nel feud tra Lashley e Theory che si contendevano il titolo degli Stati Uniti. Poi tante occasioni sprecate per titoli minori, senza che ci sia stata una faida seria degna di essere ricordata. Ora si trova in quello che apparentemente rappresenta il suo miglior momento nel