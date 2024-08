Benevento pass Ztl centro storico | Unimpresa Irpinia-Sannio rivedere le decisioni prese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSul tema del nuovo regolamento interviene l’associazioneattraverso il suo presidente Ignazio Catauro: “Prendiamo atto della disponibilità del presidente della Commissione Mobilità del Comune di, a voler discutere in modo approfondito la questione degli accessi alle aree deldel capoluogo. Chiederemo di tenere in debito conto le esigenze degli operatori economici e nel contempo di tutelare in modo adeguato il decoro delle aree storiche”. Con la stesura del nuovo regolamento da parte della Commissione presieduta dal presidente Picariello alcuni temi diventano certamente prioritari: la sosta dei veicoli assume il maggiore peso nell’impianto progettuale della Commissione.