Bayesian l’ipotesi da brividi | cos’è successo quella notte

(Di giovedì 22 agosto 2024) Perché il velieroè affondato? All’alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, nella provincia di Palermo, lo yachtè affondato con a bordo 22 persone a causa del forte maltempo. Di queste, 15 sono state tratte in salvo e 6 risultano attualmente disperse. Un membro dell’equipaggio non è sopravvissuto. Al momento sono in corso le ispezioni sul relitto a 49 metri di profondità.al veliero? A due giorni di distanza dal naufragio non ci sono ancora certezze sull’esatta dinamica del disastro e su cosa possa averlo causato. Un esperto del settore ha esposto le sue ipotesi su cosa potrebbe aver causato il disastro.