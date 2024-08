Atletica Diamond League Losanna 2024 | Simonelli 5 Furlani 6 nella serata di Tebogo e Wanyonyi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Chiusa la parentesi Giochi Olimpici, l’torna protagonista con lache fa tappa in quel di. Tra i nomi più attesi c’era quello di Mattia, bronzo nel salto in lungo a Parigi. Il giovane e talentuoso azzurro chiude in sesta posizione con 7.88 una gara che ha visto per larghi tratti in testa Pinnock ed Ehammer. Con un 7.97 al quinto salto riesce a entrare‘finalissima’ a tre anche Miltiadis Tentoglou, che ovviamente poi non sbaglia il salto decisivo: 8.06 e va a vincere anche in Svizzera. Nei 110 ostacoli la notizia è che non vince Grant Holloway: c’è difatti Rasheed Broadbell in corsia due: 13.10 per l’atleta giamaicano che taglia per primo il traguardo. Lo statunitense oro olimpico è soltanto secondo in 13.14.