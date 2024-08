Artigianato Mancano guadagni e tutele così chiudono le botteghe E le città sono meno sicure

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Firenze, 22 agosto 2024 – Sempre più fondi chiusi nelletoscane e sempre più artigiani che rinunciano alla loro attività per cercare impiego come dipendenti altrove. Oppure, arrivano alla pensione senza trovare nessuno disposto a rilevare la loro attività. Come mai accade questo e cosa si può fare per affrontare la situazione? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Panchetti, panificatore, vicepresidente nazionale di Cna panificatori e dolciari e presidente fiorentino di Cna agroalimentare. Cosa è successo negli ultimi dieci anni? «Negli ultimi dieci anni è scomparso il 20% degli artigiani. Un calo che ha colpito tutti i settori, dall'artistico all'agroalimentare. Non si trovano più nemfalegnami e ciabattini». Qualii motivi? «Il principale è che non è più conveniente lavorare in modo autonomo.