Arisa festeggia il compleanno con il fidanzato e scrive una lettera a se stessa

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lo scorso 20 agosto è stato ildi, la cantante ha compiuto 42 anni. Questo è unun po' speciale, in quanto è anche il primo che l'artista hato insieme al suo nuovo compagno Walter Ricci, la cui relazione va a gonfie vele. A distanza di qualche giorno, Rosalba Pippa ha voluto pubblicare un video per immortalare il momento della torta e dello spegnimento delle candeline. In aggiunta al filmato, poi, la cantante ha scritto anche unaa sein cui ha fatto un po' un bilancio di tutto quello che ha vissuto fino a questo momento e delle consapevolezze a cui è giunta. Tra le varie cose confessate, la donna ha svelato anche alcuni momenti bui, durante i quali stava per cedere e mollare tutto ma, per fortuna, non l'ha fatto. Le sue parole hanno generato tanti consensi e molta commozione.