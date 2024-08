Allarme rientrato per il caso di infezione da Vibrio Cholerae in un capo bufalino a Gioia Sannitica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 22 agosto 2024) Caserta. In data 16 agosto il laboratorio dell’IZSM comunicava con estrema urgenza alla ASL Caserta il riscontro di unadaverosimilmente patogeno nel fegato della carcassa di un vitello allevato e deceduto in uno stabilimento che produce latte sito in. L’IZSM comunicava di aver subito inviato il campione al Centro di Riferimento Nazionale per ini con sede ad Ancona per la necessaria conferma. Ricevuta la comunicazione, la ASL inviava immediatamente sul posto squadre di Medici e di Medici Veterinari, richiedendo anche la presenza di funzionari dell’ARPAC.