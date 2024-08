Addio a Nicola Pocino il cronometrista più longevo d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlpiù– aveva compiuto 105 anni il 14 maggio di quest’anno 2024, al secolo, Il Signore del Tempo non è più tra noi. Ogni anno nella tradizionale Festa delle Stelle del CONI,riceveva un attestato con la permanenza nella carriera di: l’ultimo anno fu riconosciuto “UNDER 104”, e fu l’ultima volta. Ogni volta Mario Collarile, il Delegato Provinciale del CONI, nel consegnargli l’attestato, nonostante l’abitudine a consegnare benemerenze, non poteva non commuoversi vedendo quell’uomo alto, elegante, misurato, sempre gentile, affettuoso, che per oltre 80 anni era stato l’esempio da seguire sui campi sportivi e fuori di essi da parte dei dirigenti sportivi e degli ufficiali di Gara.