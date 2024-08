A piedi verso Santiago Carlo Motta non si ferma | Sfida per l’inclusione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024) Non si può certo definire un tipo sedentario,(nella foto). Da poco rientrato dalla Namibia, paese africano in cui sostiene un progetto sociale per la onlus Happydu, è di nuovo in partenza. Parteciperà infatti a “CamminAutismo“, un’iniziativa innovativa volta a sensibilizzare sull’autismo e a promuoveresociale. "Dal 27 agosto al 4 settembre sarò impegnato come volontario in un particolare progetto che si svolgerà sul Cammino didi Compostela, attraversato tutto l’anno da decine di migliaia di persone - racconta -. Sarà però un’esperienza diversa dalla consueta: perché l’itinerario verrà percorso da un gruppo di 15 giovani autistici, dai 13 ai 30 anni, che avrò il piacere di accompagnare. Ci cimenteremo negli ultimi 120 km, nel tratto da Sarria sino adi Compostela".