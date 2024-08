Via Trieste c’è la svolta Carotaggi e analisi sull’ex piattaforma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un iter complesso durato un anno, qualche carta bollata, uno stanziamento comunale e ora, finalmente, l’intervento: al via le indagini sul sottosuolo nell’area dell’execologica di via. Gli esiti dei prelievi, svolti nei giorni scorsi dai tecnici di Arpa alla presenza di funzionari comunali e tecnici di Città Metropolitana, saranno pronti in autunno. Dovranno restituire il quadro sullo stato di salute dell’area, dismessa ormai da oltre un anno. Dare un responso circa la necessità o meno di una bonifica. E in caso contrario certificare quale potrà essere, normative alla mano, un possibile riutilizzo. "Sia come sia, e in qualunque caso - così l’assessore all’Ecologia Alberto Villa - l’area si appresta a essere restituita alla collettività. Ci siamo mossi con tempestività, la sicurezza e la sostenibilità del territorio sono per noi una priorità".