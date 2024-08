Verona | lesione al bicipite femorale sinistro per Serdar

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Brutte notizie in casa. Nella grande vittoria per 3-0 contro il Napoli alla prima di campionato, il centrocampista Suatha riportato unadi media entità del. Tempi di recupero ancora non certi, ma il tedesco tornerà disponibile dopo la sosta per la nazionali di settembre. Ecco il comunicato del club giallobù: “– HellasFC comunica che il calciatore Suat, durante il match giocato contro il Napoli – 1a giornata di Serie A Enilive 2024/25 – ha subito unadi media entità del. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.alperSportFace.