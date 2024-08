Temptation Island ex protagonista parla dell’incidente di cui è stata vittima | Subire un fracasso facciale non è una passeggiata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un’exdiè tornata aredi cui è. Carlotta Adacher, nota per aver partecipato alla nona edizione del docu-reality di Canale 5, nel maggio del 2023 ha raccontato sui social di esseredi un grave incidente stradale. Carlotta ha spiegato che, mentre guidava lungo il Grande Raccordo Anulare, a Roma, lo sterzo dell’auto ha iniziato improvvisamente a muoversi a destra e a sinistra. In pochi attimi, l’ex tentatrice disi è ritrovata con la testa sul sedile del passeggero e il volto ricoperto di sangue. L’incidente le ha causato una frattura scomposta dello zigomo, della parte orbicolare, naso, mascella, denti e palato. In ragione dei traumi, Carlotta ha dovuto sottoporsi a numerosi interventi chirurgici e il suo volto ha subito un radicale cambiamento.