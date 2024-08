Sinner fuori due anni | colpo di scena mazzata tremenda

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Jdue: arriva laper il tennista altoatesino, ildiè da non credere Jha appena vinto il torneo di Cincinnati: un nuovo successo per il tennista altoatesino che ha così cancellato definitivamente la grande delusione per aver saltato le Olimpiadi. Un appuntamento – quello di Parigi – a cui teneva particolarmente il numero uno al mondo, ma a cui ha dovuto rinunciare proprio per un problema di salute. All’orizzonte, per Jk, c’è ora un altro appuntamento imperdibile: lo Us Open, uno dei tornei più prestigiosi. Il grande obiettivo per il tennista di San Candido è trionfare nel secondo Slam dopo gli Australian Open: sarebbe un biglietto da visita in vista della seconda parte di stagione, conche ha un chiaro punto focale, concludere la stagione al numero uno della classifica Atp.