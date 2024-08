Schianto devastante in autostrada nell’incidente coinvolti più mezzi | circolazione chiusa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un grave incidente ha interessato l’A22 nel primo pomeriggio di oggi, 21 agosto. Erano circa le 15.30 quando, per cause da accertare, due macchine e una roulotte sono entrate in collisione. Un impatto molto violento sulla corsia nord. Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi: ambulanze della Croce Bianca, vigili del fuoco die di Varna, gli addetti dell’A22 e la polizia stradale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. >> “Purtroppo è il suo corpo”. Speranze finite per Simone: sparito nel nulla durante l’escursione, è stato trovato morto: aveva 39 anni Solo ieri la A22 era stata teatro di un altro incidente. Raccontava Il Dolomiti: “Ad essere coinvolte nel sinistro – verificatosi poco prima delle 15, sono tre auto, una delle quali, in seguito ad un urto laterale si è ribaltata”.