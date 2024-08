Roma Sky | Dybala accetta l’offerta dell’Al-Qadsiah

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nonostante lo spezzone di partita giocato contro il Cagliari, Paulolascia ladopo due stagioni. Come riporta su X Gianluca Di Marzio, l’argentino ha deciso dire. 77 presenze in maglia giallorossa per, che ha segnato 34 gol e fornito delle prestazioni che i tifosi delladifficilmente dimenticheranno. Contratto di tre anni per un totale di 75 milioni di euro per la Joya. Il club giallorosso dovrebbe ricevere un indennizzo di circa tre milioni di euro più bonus. Mister Daniele De Rossi attende ora un rinforzo per la batteria di trequartisti dietro alla punta Dovbyk. Boga al momento è il nome più caldo. Sullo sfondo Ngonge e Chiesa, in uscita da Napoli e Juventus., Sky:SportFace.