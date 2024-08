Passi lombardi vietati ai motociclisti | ecco tutte le chiusure di agosto e settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Prima di salire in sella della vostra motocicletta sognando curve e tornanti è meglio controllare il calendario: torna Enjoy Stelvio Valtellina e alcuni tra imontani più iconici dellaa sarannoai. Da giovedì 292024 a domenica 92024 a turno chiuderanno alle moto e alle auto salite e tornanti del Mortirolo, dello Stelvio ma anche il Gavia e altre strade amatissime daiIn programma i nuovi appuntamenti di Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione) aperta a tutti gli amanti della bicicletta e del trekking e anche per ragione di sicurezza curve e tornanti saranno chiuse, generalmente dalle 9 alle 13, al traffico motorizzato.