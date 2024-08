Paolucci ora alla Fermana | Ho colto un’opportunità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La sfida di Coppa Italia contro i gialloblù, in programma domenica alle 16 al Polisportivo, si scalda sempre di più a seguito del post Facebook di Michele, il cui futuro, dopo l’addio al calcio giocato, sembrava propendere verso un ruolo nella società di Mauro Profili. Sul punto, le parti non hanno raggiunto un accordo e così l’ex calciatore è approdatocorte canarina, in qualità di direttore sportivo. "A fine dello scorso campionato, a differenza di tutti i miei ex compagni e allenatori, non sono mai stato contattato. Non ho mai avanzato nessuna pretesa economica o richiesto una poltrona appartenente ad altri. Non ho mai preteso o ricevuto alcuna offerta reale di un posto nella Civitanovese (mi era stata paventata l’ipotesi di fare il secondo allenatore, ma ho risposto che non ero in grado).