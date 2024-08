Neres-Napoli oggi l’annuncio ufficiale | svelato il motivo del ritardo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’ufficialità di Davidalattesa per. Il Corriere dello Sport rivela ildello slittamento. Ilsi appresta ad annunciare l’acquisto di David, con un giorno dirispetto alle previsioni iniziali. Il Corriere dello Sport spiega ildello slittamento: “La questione che ha costretto a ritardare le comunicazioni in pompa magna, e a rimettere in ghiaccio lo champagne, è relativa a certi aspetti legati ai diritti d’immagine”. Nonostante il, l’affare non è mai stato in discussione. Il quotidiano rassicura: “Già ieri, comunque, tutti assicuravano che si trattava soltanto di una fase finale assolutamente sotto controllo”.