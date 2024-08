Le novità di Krafton dalla Gamescom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ha rivelato i nuovi trailer del prossimo gioco di simulazione di vita inZOI e del gioco di ruolo di estrazione Dark and Darker Mobile durante l’attesissima Opening Night Live della2024, dando il via a una settimana di attività coinvolgenti per i fan di entrambi i giochi. Dark and Darker Mobile Dark and Darker Mobile ha ricevuto una risposta estremamente positiva da parte dei partecipanti al Global Beta Test, tenutosi dall’1 all’11 agosto 2024, dove i giocatori di tutto il mondo hanno lodato le caratteristiche innovative del gioco e il suo gameplay coinvolgente. Durante la fiera,ha annunciato che la pre-registrazione globale per Dark and Darker Mobile è ora disponibile su diverse piattaforme, tra cui Android, iOS, Galaxy Store e PC tramite Google Play Games.