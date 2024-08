Grande Fratello ecco in che rapporti sono Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi | le eloquenti parole dell’ex gieffina

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel corso dei primi mesi dell’ultima edizione diavevano stretto un legame speciale, che però si è deteriorato poco prima dell’uscita del modello dalla casa. I due hanno avuto diversi scontri, culminati in un confronto che ha lasciato strascichi anche fuori dal reality. Alcuni episodi, riportati da Greta Rossetti a Letizia Petris Paolo Masella avevano alimentato le tensioni, con “confidenze agghiaccianti” cheavrebbe condiviso riguardo la. Dopo la fine del programma, i due nonpiù stati visti insieme, nonostante leconcilianti di. In un’intervista, il modello aveva espresso la sua stima per, definendola una figura importante nel suo percorso al. Tuttavia, le sue dichiarazioni nonbastate a salvare il rapporto.