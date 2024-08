Ex Milan Tiemoué Bakayoko può tornare in Serie A  La squadra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ex, il centrocampista francesepotrebbeinA dopo le parentesi con i rossoneri e con il Napoli Vi ricordate, l’ex centrocampista delche disputò ben 4 stagiono con la maglia del Diavolo tra il 2019 e il 2022? Ecco, oggi il francese potrebbea giocare inA. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’Empoli avrebbe messo nel mirino il mediano classe 1994, che si è svincolato dal Lorient, club della seconda divisione francese. Ad oggi, quindi, il 30enne è libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero. Il giocatore avrebbe già aperto al ritorno inA all’Empoli e adesso il club toscano sta cercando di capire se ci sono margini per quanto riguarda l’ingaggio. I prossimi giorni saranno quelli che determineranno la bontà o meno dell’operazione.