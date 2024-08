Eroico rosso si brinda con lo Sforzato nei palazzi storici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A Tirano si sta lavorando perché sia un’edizione speciale di, la kermesse dedicata al vinoprogrammata per venerdì 13 e sabato 14 settembre. Neidella città aduana, come sempre a metà settembre, si terrà quindi l’edizione 2024 di, un vero e proprio festival nato nel 2015 e che ogni anno vede i principali produttori valtellinesi dellodi Valtellina Docg e non solo condurre i visitatori alla scoperta di questo prestigioso e straordinario vino. Nel programma dici sono anche visite guidate in cantina, percorsi sui terrazzamenti vitati tipici del versante retico valtellinese, degustazioni tra i filari, eventi artistici e momenti musicali.