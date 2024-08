Disagi e tensione al carcere di Busto Arsizio | si rompono le pompe dell’acqua protestano i detenuti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(Varese) – Non c’è pace nelle carceri lombarde, le più sovraffollate (143% di sovraffollamento) dopo quelle pugliesi (144). Tra ieri e oggi due episodi si sono verificati a Milano e in Lombardia.aldiper la rottura delledell'acqua ieri pomeriggio. Ne dà notizia una nota Sappe firmata dal segretario regionale del sindacato degli agenti della polizia penitenziaria, Alfonso Greco. "La sera, nonostante il personale di polizia abbia fornito aibottiglie e secchi d'acqua per un minimo di igiene, due sezioni, la III e la IV, hanno manifestato gettando nel corridoio oggetti e bombolette, sbattendo i blindi. Dalle 20 alle 22 non si è potuto somministrare le terapie salvavita e soccorrere un detenuto svenuto per un malore. Alle 22 si sono fermati. Ad oggi il problema idrico è in risoluzione, speriamo bene.