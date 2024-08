D’Errico e Vigor | E’ un legame indissolubile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Unforte, autentico, duraturo, poi il distacco, seppur breve, ed ora il rientro in quella che a tutti gli effetti può essere definita casa. Quello tra Gianfrancoe laè un rapporto, a 30 anni appena compiuti il cerchio si chiude e non poteva mancare il lieto fine. Gli ultimi 6 mesi di lontananza (ha contribuito al raggiungimento della promozione in Eccellenza del Matelica) non sono il frutto di incomprensioni o delusioni: "Derrick" aveva semplicemente bisogno di staccare un po’, di alleggerire l’impegno con il calcio e con la sua amata. In estate è tornato nella spiaggia di velluto, è subito sceso in campo con il sorriso, senza il pensiero di infortuni e malesseri. È tornato al "Bianchelli", più carico che mai, con lo stesso entusiasmo che aveva il giorno dell’esordio.