Dalla Convention a Pechino Qual è la linea di Harris sulla Cina?

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Appena dopo che Joe Biden scelse di rinunciare alla corsa per la Casa Bianca, sui social network cinesi rimbalzarono due cose: la traduzione in cinese della lettera con cui l’attuale presidente statunitense annunciava la sua decisione; una serie di profili più o meno veritieri di He Jinli (???) — questo è il nome cinese che Kamalaha scelto per sé ai tempi della carriera politica californiana, usando “He”, cognome comune e simile a, e “Jinlin” che evoca immagini di bellezza e successo. Prima donna nera e prima asiatica-americana a essere entrata in una corsa presidenziale (nel 2020 s’intende, come vice di Biden),— che in questi giorni prende l’incarico di frontrunnerdemocratica di Chicago — sia in campagna elettorale che eventualmente da eletta dovrebbe mantenerepolicy simili a quelle dell’attuale amministrazione.